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Луис Энрике рассказал, как «ПСЖ» будет останавливать Лионеля Месси

Луис Энрике рассказал, как «ПСЖ» будет останавливать Лионеля Месси
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями, как остановить звёздного форварда «Интер Майами» аргентинца Лионеля Месси в преддверии очного матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, если мы хотим остановить Лионеля Месси, сделать это с помощью одного игрока невозможно. Потому что если мы попробуем действовать таким образом, мы потерпим поражение. Нам нужно защищаться коллективно. Каждый должен быть готов защищаться, каждый должен быть готов контролировать, вовремя удерживать мяч и часто пасовать. Мы должны действовать как команда, а не индивидуально, потому что Лионель Месси может обойти любого игрока», — приводит слова Энрике All About Argentina в соцсети X (ранее Twitter).

Матч между командами состоится сегодня, 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

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