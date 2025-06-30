«Интер» — «Флуминенсе»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
На групповом этапе соревнования «Интер» выступал в квартете Е. Миланская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Флуминенсе» играл в группе F. Бразильский клуб расположился на второй строчке, заработав пять очков.
На стадии четвертьфинала турнира «Интер» или «Флуминенсе» сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».
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