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Интер – Флуминенсе: во сколько начало матча Клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Интер» — «Флуминенсе»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 30 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Игра пройдёт на стадионе «Банк оф Америка» (Шарлотта, Северная Каролина). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «Интер» — «Флуминенсе» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе соревнования «Интер» выступал в квартете Е. Миланская команда заняла первое место, набрав семь очков. «Флуминенсе» играл в группе F. Бразильский клуб расположился на второй строчке, заработав пять очков.

На стадии четвертьфинала турнира «Интер» или «Флуминенсе» сыграют с победителем пары «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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