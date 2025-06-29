Стали известны две позиции, которые Флик хочет укрепить в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик доволен трансферной политикой клуба нынешним летом. В частности, подписанием вратаря Жоана Гарсии и готовящимся переходом нападающего Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, теперь немецкий специалист хочет, чтобы сине-гранатовые усилили ещё две позиции. Флик считает, что команде нужен новый правый защитник, способный выходить на замену вместо Жюля Кунде. Кроме того, тренер «блауграны» считает важным для «Барселоны» подписать нападающего, который мог бы подменять 36-летнего Роберта Левандовского. Немец понимает, что испанский гранд намерен вложить солидные инвестиции в нового форварда только в 2026 году, когда у польского игрока закончится контракт.

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