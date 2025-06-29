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Расписание 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 29 июня 2025

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 29 июня
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29 июня пройдут два матча 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 на 29 июня (время — московское):

19:00. «ПСЖ» — «Интер Майами»;
23:00. «Фламенго» — «Бавария».

На текущий момент в четвертьфинал соревнования уже вышли «Палмейрас» и «Челси».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. После завершения группового этапа борьбу за титул в формате плей-офф из одного матча продолжают 16 клубов, занявших первые и вторые места в своих квартетах.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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