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Видеообзор победы «Палмейраса» в добавленное время матча клубного ЧМ с «Ботафого»

«Палмейрас» победил «Ботафого» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания). «Палмейрас» одержал победу в дополнительное время со счётом 1:0.

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Победу «Палмейрасу» принёс гол Паулиньо, забитый на 100-й минуте игры. Отметим, что на 116-й минуте с поля был удалён защитник «Палмейраса» Густаво Гомес.

На групповом этапе соревнования «Палмейрас» выступал в квартете А. Команда Абела Феррейры заняла первое место, набрав пять очков. «Ботафого» играл в группе В. Клуб из Рио-де-Жанейро расположился на второй строчке, заработав шесть очков.

В четвертьфинала турнира «Палмейрас» встретится с «Челси».

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