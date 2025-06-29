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Футболист «Челси» Кайседо: победа на клубном чемпионате мира будет многое значить для нас

Футболист «Челси» Кайседо: победа на клубном чемпионате мира будет многое значить для нас
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо заявил, что лондонская команда хотела бы выиграть клубный чемпионат мира в США.

На стадии 1/8 финала «Челси» обыграл «Бенфику» в дополнительное время — 4:1. Кайседо отыграл весь матч и был признан его лучшим игроком. В четвертьфинале команда Энцо Марески сыграет с «Палмейрасом».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 4
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64'     1:1 Ди Мария – 90+5'     1:2 Нкунку – 108'     1:3 Нету – 115'     1:4 Дьюсбери-Холл – 117'    
Удаления: Престианни – 92' / нет

«Я очень счастлив, очень рад помочь команде. Если бы я мог поделиться наградой лучшего игрока встречи с кем угодно, я бы отдал её каждому из моих товарищей по команде, включая тех, кто был на скамейке. Они очень помогают нам, они подталкивают нас.

Мы будем продолжать выступать хорошо. Сейчас мы находимся в четвертьфинале, и мы будем продолжать показывать, что можем идти дальше.

Победа на клубном чемпионате мира будет многое значить для нас. Мы приехали на турнир, проведя хороший сезон, и теперь, когда мы здесь, у нас всё хорошо», — приводит слова Кайседо сайт ФИФА.

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