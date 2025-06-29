Футболист «Челси» Кайседо: победа на клубном чемпионате мира будет многое значить для нас

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо заявил, что лондонская команда хотела бы выиграть клубный чемпионат мира в США.
На стадии 1/8 финала «Челси» обыграл «Бенфику» в дополнительное время — 4:1. Кайседо отыграл весь матч и был признан его лучшим игроком. В четвертьфинале команда Энцо Марески сыграет с «Палмейрасом».
«Я очень счастлив, очень рад помочь команде. Если бы я мог поделиться наградой лучшего игрока встречи с кем угодно, я бы отдал её каждому из моих товарищей по команде, включая тех, кто был на скамейке. Они очень помогают нам, они подталкивают нас.
Мы будем продолжать выступать хорошо. Сейчас мы находимся в четвертьфинале, и мы будем продолжать показывать, что можем идти дальше.
Победа на клубном чемпионате мира будет многое значить для нас. Мы приехали на турнир, проведя хороший сезон, и теперь, когда мы здесь, у нас всё хорошо», — приводит слова Кайседо сайт ФИФА.
- 29 июня 2025
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