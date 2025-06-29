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Маскерано верит, что у «Интер Майами» есть шанс пройти «ПСЖ» в плей-офф клубного ЧМ

Маскерано верит, что у «Интер Майами» есть шанс пройти «ПСЖ» в плей-офф клубного ЧМ
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Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился мнением о грядущем матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ», который состоится сегодня, 29 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«При всём уважении, но на бумаге мы являемся аутсайдерами, однако это не значит, что наша команда уже вылетела. Дойти до данного этапа было непросто, «Интер Майами» заслужил это. Мы сыграем с одним из лучших клубов мира, и, надеюсь, у нас будет шанс пройти дальше.

Я не считаю эту игру самой важной в моей тренерской карьере. Мы заслужили эту возможность. Теперь нам нужно показать свой лучший футбол в матче с соперником высшего уровня. Наша команда знает, что они не непобедимы», — приводит слова Маскерано Goal.

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