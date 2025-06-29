Маскерано верит, что у «Интер Майами» есть шанс пройти «ПСЖ» в плей-офф клубного ЧМ

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано поделился мнением о грядущем матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ», который состоится сегодня, 29 июня.

«При всём уважении, но на бумаге мы являемся аутсайдерами, однако это не значит, что наша команда уже вылетела. Дойти до данного этапа было непросто, «Интер Майами» заслужил это. Мы сыграем с одним из лучших клубов мира, и, надеюсь, у нас будет шанс пройти дальше.

Я не считаю эту игру самой важной в моей тренерской карьере. Мы заслужили эту возможность. Теперь нам нужно показать свой лучший футбол в матче с соперником высшего уровня. Наша команда знает, что они не непобедимы», — приводит слова Маскерано Goal.

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