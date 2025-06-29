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Агент Гаргаев: Джикия угадал с командой, «Антальяспор» — хороший клуб

Агент Гаргаев: Джикия угадал с командой, «Антальяспор» — хороший клуб
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Агент Анзор Гаргаев высказался о вероятном переходе экс-защитника «Химок» Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Георгию будет очень комфортно в городе. Да и клуб «Антальяспор» хороший. Я был на их базе — она суперсовременная. Даже в номерах есть специальный кислород для спортсменов. Клуб не считается богатым, но база шикарная! Плюс у команды новый современный стадион. Футбол в Анталье любят. Важный момент, что много русских проживает в городе. Георгию будет там очень комфортно.

В чемпионате Турции играют в хороший футбол — на мяче, стараются контролировать всей командой. Георгий оснащён тактикой и физикой. Всё-таки бывший игрок сборной России! Он угадал с командой. «Антальяспор» играет в созидательный футбол», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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