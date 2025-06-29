«Спартак» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 11:00

Сегодня, 29 июня, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Команды будут играть на базе в Тарасовке (Московская область). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 11:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне МИР РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место. «Торпедо», которое возглавляет Олег Кононов, стало вторым в Мелбет Первой лиге и в следующем сезоне также сыграет в элитном дивизионе чемпионата России.

Последний раз команды встречались 20 февраля в рамках зимних сборов, тогда со счётом 2:1 победил «Спартак».