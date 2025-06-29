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«Спартак» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 11:00

«Спартак» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 11:00
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Сегодня, 29 июня, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Торпедо». Команды будут играть на базе в Тарасовке (Московская область). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 11:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Торпедо М
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне МИР РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место. «Торпедо», которое возглавляет Олег Кононов, стало вторым в Мелбет Первой лиге и в следующем сезоне также сыграет в элитном дивизионе чемпионата России.

Последний раз команды встречались 20 февраля в рамках зимних сборов, тогда со счётом 2:1 победил «Спартак».

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