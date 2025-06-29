Игрок «ПСЖ» Дезире Дуэ назвал главный фактор своего прогресса

19-летний вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ назвал главный фактор своего прогресса, а также похвалил своих партнёров по команде.

«Дисциплина. Дисциплина, которую я применяю каждый день, — это самое главное. Я просто стараюсь играть в свой футбол, получать удовольствие. В больших матчах главное — совладать с волнением, получить удовольствие от игры. Все на 100% выкладываются на поле, и, когда у вас есть такие товарищи по команде, как у меня, которые играют так хорошо, это очень помогает», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

В 55 матчах клубного сезона-2024/2025 Дуэ забил 15 голов и отдал 16 результативных передач. Также Дуэ стал первым в истории футболистом, который отметился тремя результативными действиями в финале Лиги чемпионов. Кроме того, француз является самым молодым игроком, когда-либо оформлявшим гол+пас и дубль в решающем матче ЛЧ (19 лет и 362 дня).