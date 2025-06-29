Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

26-летний футболист скончался во время матча в Подмосковье

26-летний футболист скончался во время матча в Подмосковье
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист Артём Калмыков скоропостижно скончался во время матча, сообщается в группе спортивной школы «Талант» в социальной сети «ВКонтакте».

19 июня Калмыкову исполнилось 26 лет.

«28 июня 2025 года во время футбольного матча скоропостижно скончался Артём Калмыков. Игрок, выступавший за большое количество команд Московской области: ФК «Владычная слобода» (Серпухов), ФК «Чехов-лада» (Чехов), ФК «Парковый» (Подольск).

В течение ряда лет он являлся одним из лучших футболистов тех команд, за которые он выступал. В жизни он был очень светлым и добрым человеком и любящим отцом, мужем и сыном, каким он и останется в сердцах.
У Артёма остались жена и маленькая дочка.

Светлая память! Скорбим спортивной школой «Талант» об утрате сильного духом спортсмена и серпуховского футболиста», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
«Двухметровый Месси-Мусиала». У Германии появился новый топ-форвард?
«Двухметровый Месси-Мусиала». У Германии появился новый топ-форвард?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android