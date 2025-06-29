26-летний футболист скончался во время матча в Подмосковье

Футболист Артём Калмыков скоропостижно скончался во время матча, сообщается в группе спортивной школы «Талант» в социальной сети «ВКонтакте».

19 июня Калмыкову исполнилось 26 лет.

«28 июня 2025 года во время футбольного матча скоропостижно скончался Артём Калмыков. Игрок, выступавший за большое количество команд Московской области: ФК «Владычная слобода» (Серпухов), ФК «Чехов-лада» (Чехов), ФК «Парковый» (Подольск).

В течение ряда лет он являлся одним из лучших футболистов тех команд, за которые он выступал. В жизни он был очень светлым и добрым человеком и любящим отцом, мужем и сыном, каким он и останется в сердцах.

У Артёма остались жена и маленькая дочка.

Светлая память! Скорбим спортивной школой «Талант» об утрате сильного духом спортсмена и серпуховского футболиста», — говорится в сообщении.