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Чиро Иммобиле бесплатно перейдёт в «Болонью» из «Бешикташа» — Скира

Чиро Иммобиле бесплатно перейдёт в «Болонью» из «Бешикташа» — Скира
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35-летний итальянский нападающий Чиро Иммобиле бесплатно перейдёт из турецкого «Бешикташа» в итальянскую «Болонью». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между клубами находятся на финальной стадии. Итальянцы уверены в успешном осуществлении трансфера. Зарплата игрока составит € 2 млн в год. Ранее сообщалось, что Иммобиле подпишет контракт по схеме «1+1».

Игрок переехал в Турцию в 2024 году. В 41 матче прошедшего клубного сезона Чиро Иммобиле забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт форварда с «Бешикташем» рассчитан до лета 2026 года.

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