«Локомотив» ожидает, что бан ФИФА на трансферы будет снят на следующей неделе — источник

В московском «Локомотиве» ожидают, что запрет ФИФА на осуществление трансферов будет снят в течение следующей недели. Об этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС.

«Запрет должен быть снят в течение нескольких дней, в «Локомотиве» есть уверенность в том, что это произойдёт до конца следующей недели», — сказал источник.

26 июня стало известно, что железнодорожники отправили платёж с целью снятия запрета на трансферы в течение трёх окон, наложенного ФИФА за невыплату «Мариуполю» около € 50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси.

22-летний футболист перешёл в «Локомотив» в 2022 году. В составе московского клуба он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. На текущий момент Мампасси выступает в составе бельгийского «Кортрейка» на правах аренды.

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