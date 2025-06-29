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Роналду: мне нравится Саудовская Аравия, рекомендую людям приехать. Тут многое изменилось

Роналду: мне нравится Саудовская Аравия, рекомендую людям приехать. Тут многое изменилось
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду посоветовал посетить Саудовскую Аравию.

Ранее 40-летний форвард продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года.

«Не думаю, что нужно кого-то убеждать. «Приезжайте и сами посмотрите!» – вот что нужно сказать людям. Например, сейчас я на Красном море. Я приезжаю сюда не просто так, а потому, что мне тут нравится, моей семье тут нравится. Здесь я чувствую покой. И я говорю не только про самые выдающиеся места, но и про Эр-Рияд, Джидду. Мне нравится Саудовская Аравия, я рекомендую людям сюда приехать. Тут многое изменилось. Я знаю историю этой страны, знаю, что многое поменялось. Здесь классно, рекомендую посетить эту чудесную страну. У вас чудесная культура, которая мне очень нравится», – приводит слова Роналду пресс-служба «Аль-Насра».

Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи за «Аль-Наср» во всех турнирах. Ранее португальский футболист играл за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг». В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016.

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