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«Марсель» хочет арендовать Боэ, «Бавария» настаивает на трансфере — Конур

«Марсель» хочет арендовать Боэ, «Бавария» настаивает на трансфере — Конур
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Французский «Марсель» хочет арендовать крайнего защитника мюнхенской «Баварии» Сашу Боэ, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий клуб настаивает на полноценном трансфере, однако сам футболист хочет остаться в «Баварии». Отмечается, что за ситуацией также следят несколько клубом Бундеслиги и АПЛ.

В минувшем сезоне Боэ сыграл за мюнхенский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативной передачей. Ранее он выступал за турецкий «Галатасарай», а также за французские «Дижон» и «Ренн».

В двух встречах клубного чемпионата мира, проходящего сейчас в США, Боэ отметился одним голом и отдал одну результативную передачу.

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