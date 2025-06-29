Стало известно, когда «Монако» официально объявит о переходе Ансу Фати

«Монако» официально объявит о переходе Ансу Фати во вторник, сообщает журналист Фабрицио Романо на странице в социальной сети Х.

«Монако» объявит о подписании контракта с Ансу Фати во вторник. Все документы готовы», — написал Романо.

Как ранее сообщил Sport.es, монегаски будут обладать опцией выкупа испанского футболиста, сумма которой составит € 11 млн.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.