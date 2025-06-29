Медведев: главная задача «Зенита» на новый сезон — вернуть титул. Кубок — это уже до кучи

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о главной задаче сине-бело-голубых на грядущий сезон.

– Цель «Зенита» на новый сезон — победа в Кубке и чемпионате?

– Наша главная задача — вернуть титул.

– А Кубок России?

– Кубок — это уже до кучи, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.

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