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Медведев: главная задача «Зенита» на новый сезон — вернуть титул. Кубок — это уже до кучи

Медведев: главная задача «Зенита» на новый сезон — вернуть титул. Кубок — это уже до кучи
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о главной задаче сине-бело-голубых на грядущий сезон.

– Цель «Зенита» на новый сезон — победа в Кубке и чемпионате?
– Наша главная задача — вернуть титул.

– А Кубок России?
– Кубок — это уже до кучи, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.

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