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Глава селекции «Краснодара» Бузникин: сезон после чемпионства всегда трудный

Глава селекции «Краснодара» Бузникин: сезон после чемпионства всегда трудный
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Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, «быки» являются действующими чемпионами России.

— Нет опасений, что в новом сезоне «Краснодару» после чемпионство будет тяжело удержаться?
— Опасения всегда будут. Это футбол, это игра. Сегодня выиграли, завтра проиграли. Для этого мы пытаемся помочь сформировать команду за такой короткий срок, подготовить её и вступить в сезон во всеоружии. Тренеры и ребята работают над этим. Второй сезон после чемпионства всегда трудный. Но «Краснодар» первый раз в такой ситуации (смеётся).

— Каким результатом будет довольна команда?
— Что мы будем довольны тем, что сделали всё от нас зависящее. Команда не настолько видоизмениться по сравнению с этим годом. Попытаемся её усилить, насколько это возможно, — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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