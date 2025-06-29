Глава селекции «Краснодара» Бузникин: сезон после чемпионства всегда трудный

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги. Напомним, «быки» являются действующими чемпионами России.

— Нет опасений, что в новом сезоне «Краснодару» после чемпионство будет тяжело удержаться?

— Опасения всегда будут. Это футбол, это игра. Сегодня выиграли, завтра проиграли. Для этого мы пытаемся помочь сформировать команду за такой короткий срок, подготовить её и вступить в сезон во всеоружии. Тренеры и ребята работают над этим. Второй сезон после чемпионства всегда трудный. Но «Краснодар» первый раз в такой ситуации (смеётся).

— Каким результатом будет довольна команда?

— Что мы будем довольны тем, что сделали всё от нас зависящее. Команда не настолько видоизмениться по сравнению с этим годом. Попытаемся её усилить, насколько это возможно, — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.