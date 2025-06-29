32-летний Икер Муньяин назначен тренером клуба из пятого дивизиона Испании

Бывший нападающий «Атлетика» и сборной Испании Икер Муньяин назначен тренером клуба «Дерио» из пятого испанского дивизиона.

«После великолепной карьеры в элите в качестве капитана «Атлетик» Бильбао и «Сан-Лоренсо» Икер дебютирует на тренерской скамье в качестве руководителя нашей первой команды», — говорится в сообщении в социальной сети клуба.

Муньяину 32 года, в сентябре 2024-го он перешёл в аргентинский «Сан-Лоренсо» из «Атлетика», за который выступал перед этим на протяжении всей своей карьеры, выиграв с клубом Кубок Испании и два раза став обладателем Суперкубка страны. Баск подписал контракт с аргентинским клубом до 31 декабря 2025 года, однако покинул команду за полгода до окончания контракта из-за задержек зарплаты.

С 2012 по 2019 год Икер привлекался в сборную Испании, за которую сыграл два матча.