Игрок «Динамо» Глебов предположил, за счёт чего клуб может опередить «Зенит»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов предположил, за счёт чего клуб может опередить петербургский «Зенит» в новом сезоне РПЛ.

«Динамо» может опередить «Зенит» за счёт дисциплины, тактики на поле и выполнения требований главного тренера», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне «Динамо» стало пятым в таблице РПЛ, «Зенит» занял второе место. До этого клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.