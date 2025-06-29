Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Глебов предположил, за счёт чего клуб может опередить «Зенит»

Игрок «Динамо» Глебов предположил, за счёт чего клуб может опередить «Зенит»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов предположил, за счёт чего клуб может опередить петербургский «Зенит» в новом сезоне РПЛ.

«Динамо» может опередить «Зенит» за счёт дисциплины, тактики на поле и выполнения требований главного тренера», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне «Динамо» стало пятым в таблице РПЛ, «Зенит» занял второе место. До этого клуб из Санкт-Петербурга становился чемпионом страны шесть раз подряд. В сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где уступили будущему победителю турнира ЦСКА.

Материалы по теме
«Зенит» готовит крайне спорный трансфер легионера. Он играл вместе с Ямалем
«Зенит» готовит крайне спорный трансфер легионера. Он играл вместе с Ямалем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android