«Барселона» дала полные гарантии Уильямсу, что сможет зарегистрировать его — Sport.es

«Барселона» предоставила нападающему «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсу полноценные гарантии, что сине-гранатовые смогут зарегистрировать его после перехода к ним. Об этом сообщает Sport.es.

Ранее СМИ сообщали, что 22-летний футболист потребовал от «блауграны» реальных гарантий относительно их способности зарегистрировать его.

По информации источника, испанский гранд может вернуться к финансовому стандарту 1:1 на следующей неделе, после чего будет в состоянии окончательно завершить сделку по Уильямсу. На текущий момент Ла Лига изучает предложенный вариант «Барселоной», которая хочет распределить выплаты оклада нападающему по шестилетнему контракту так, чтобы не возникло проблем с его регистрацией.

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