«Спартак» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Торпедо»

Московский «Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч со столичным «Торпедо».

Игра пройдёт на базе в Тарасовке и начнётся в 11:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Торпедо».

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Помазун, Денисов, Дуарте, Гузиев, Мангаш, Зобнин, Мартинс, Дмитриев, Зиньковский, Медина, Быковский.

Запасные: Довбня, Пяткин, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Умяров, Маркиньос, Зорин, Солари, Барко, Пополитов, Массалыга.

«Торпедо»: Волков, Роганович, Бородин, Иваньков, Шевченко, Чурич, Москвичёв, Хосонов, Чупаев, Рейна, Манелов.