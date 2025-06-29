«Спартак» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Торпедо»
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Московский «Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч со столичным «Торпедо».
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Перерыв
1 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Зобнин – 35' 1:1 Манелов – 45'
Игра пройдёт на базе в Тарасовке и начнётся в 11:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Торпедо».
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Помазун, Денисов, Дуарте, Гузиев, Мангаш, Зобнин, Мартинс, Дмитриев, Зиньковский, Медина, Быковский.
Запасные: Довбня, Пяткин, Чернов, Литвинов, Хлусевич, Умяров, Маркиньос, Зорин, Солари, Барко, Пополитов, Массалыга.
«Торпедо»: Волков, Роганович, Бородин, Иваньков, Шевченко, Чурич, Москвичёв, Хосонов, Чупаев, Рейна, Манелов.
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