Игрок «Челси» — о победе над «Бенфикой»: когда они забили в конце, мы не опустили головы

Защитник «Челси» Ливай Колуилл высказался о победе над лиссабонской «Бенфикой» в 1/8 финала клубного чемпионата мира в США.

На стадии 1/8 финала «Челси» обыграл «Бенфику» в дополнительное время — 4:1. Лиссабонская команда сравняла счёт на 90+5-й минуте, когда Анхель Ди Мария реализовал пенальти. На 86-й минуте игра прерывалась из-за погодных условий почти на два часа.

«Мы победители, у нас не было никакого выбора, кроме как выиграть эту игру. Мы все знали про это и верили в это. Даже когда они забили в концовке, мы не опустили головы. Мы знали, что можем создать ещё моменты, что мы и сделали, и счёт на табло отражает это», — приводит слова Колуилла сайт ФИФА.

В четвертьфинале клубного ЧМ команда Энцо Марески сыграет с «Палмейрасом».