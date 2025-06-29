Игрок «Челси» — о победе над «Бенфикой»: когда они забили в конце, мы не опустили головы
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Защитник «Челси» Ливай Колуилл высказался о победе над лиссабонской «Бенфикой» в 1/8 финала клубного чемпионата мира в США.
На стадии 1/8 финала «Челси» обыграл «Бенфику» в дополнительное время — 4:1. Лиссабонская команда сравняла счёт на 90+5-й минуте, когда Анхель Ди Мария реализовал пенальти. На 86-й минуте игра прерывалась из-за погодных условий почти на два часа.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 4
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64' 1:1 Ди Мария – 90+5' 1:2 Нкунку – 108' 1:3 Нету – 115' 1:4 Дьюсбери-Холл – 117'
Удаления: Престианни – 92' / нет
«Мы победители, у нас не было никакого выбора, кроме как выиграть эту игру. Мы все знали про это и верили в это. Даже когда они забили в концовке, мы не опустили головы. Мы знали, что можем создать ещё моменты, что мы и сделали, и счёт на табло отражает это», — приводит слова Колуилла сайт ФИФА.
В четвертьфинале клубного ЧМ команда Энцо Марески сыграет с «Палмейрасом».
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