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Вингер «ПСЖ» Дуэ поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами»

Вингер «ПСЖ» Дуэ поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами»
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19-летний вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ высказался о предстоящем матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года с «Интер Майами». Встреча состоится сегодня, 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер Майами» — команда с большим количеством достоинств, большим опытом, потому что у них много отличных игроков. Поэтому мы знаем, что они доставят нам проблемы. Наша цель — играть в свой футбол, продолжать выступать так, как мы делали это на протяжении всего сезона, и побеждать.

Это стадия плей-офф, поэтому, очевидно, мы не можем позволить себе совершить ни одной ошибки. С самого начала матча мы должны быть сосредоточены, должны выкладываться на 100% и ехать туда за победой. Это клубный чемпионат мира, здесь собраны лучшие команды мира. Мы хотим выиграть завтра, а затем переходить к другим матчам», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

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