Вингер «ПСЖ» Дуэ поделился ожиданиями от матча с «Интер Майами»

19-летний вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ высказался о предстоящем матче 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года с «Интер Майами». Встреча состоится сегодня, 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

«Интер Майами» — команда с большим количеством достоинств, большим опытом, потому что у них много отличных игроков. Поэтому мы знаем, что они доставят нам проблемы. Наша цель — играть в свой футбол, продолжать выступать так, как мы делали это на протяжении всего сезона, и побеждать.

Это стадия плей-офф, поэтому, очевидно, мы не можем позволить себе совершить ни одной ошибки. С самого начала матча мы должны быть сосредоточены, должны выкладываться на 100% и ехать туда за победой. Это клубный чемпионат мира, здесь собраны лучшие команды мира. Мы хотим выиграть завтра, а затем переходить к другим матчам», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.