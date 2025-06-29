Мареска — о матче с «Бенфикой»: когда ждёте возобновления игры более часа, это нелегко

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что гордится игрой своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Бенфикой».

На стадии 1/8 финала «Челси» обыграл «Бенфику» в дополнительное время — 4:1. Лиссабонская команда сравняла счёт на 90+5-й минуте, когда Анхель Ди Мария реализовал пенальти. На 86-й минуте игра прерывалась из-за погодных условий почти на два часа.

«Я горжусь этим выступлением, очень горд. Но выступление для меня остановилось на 85-й минуте. Затем матч был прерван, а после паузы началась совершенно новая игра. Когда вы ждёте возобновления игры более одного часа, это нелегко, но мы продолжали играть, и я думаю, что награда была той, которую мы заслужили. Мы в первой восьмёрке команд клубного чемпионата мира, и мы очень довольны», — приводит слова Марески сайт ФИФА.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с «Палмейрасом».