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Мареска — о матче с «Бенфикой»: когда ждёте возобновления игры более часа, это нелегко

Мареска — о матче с «Бенфикой»: когда ждёте возобновления игры более часа, это нелегко
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что гордится игрой своей команды в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Бенфикой».

На стадии 1/8 финала «Челси» обыграл «Бенфику» в дополнительное время — 4:1. Лиссабонская команда сравняла счёт на 90+5-й минуте, когда Анхель Ди Мария реализовал пенальти. На 86-й минуте игра прерывалась из-за погодных условий почти на два часа.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 4
ДВ
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джеймс – 64'     1:1 Ди Мария – 90+5'     1:2 Нкунку – 108'     1:3 Нету – 115'     1:4 Дьюсбери-Холл – 117'    
Удаления: Престианни – 92' / нет

«Я горжусь этим выступлением, очень горд. Но выступление для меня остановилось на 85-й минуте. Затем матч был прерван, а после паузы началась совершенно новая игра. Когда вы ждёте возобновления игры более одного часа, это нелегко, но мы продолжали играть, и я думаю, что награда была той, которую мы заслужили. Мы в первой восьмёрке команд клубного чемпионата мира, и мы очень довольны», — приводит слова Марески сайт ФИФА.

В четвертьфинале клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с «Палмейрасом».

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