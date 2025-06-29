Луис Суарес назвал Энрике одним из двух самых важных тренеров в его карьере

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился мнением о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике в преддверии очного матча команд в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который состоится сегодня, 29 июня.

«Луис Энрике и маэстро [Оскар Вашингтон] Табарес в сборной Уругвая были двумя самыми значимыми тренерами в моей карьере с точки зрения того, чему они меня научили и что я узнал, работая с ними.

Он [Луис Энрике] оказал на меня огромное влияние. У меня и раньше была тяга к соперничеству, но Энрике сумел усилить её. Он научил меня действовать в определённых зонах поля, где меня просили выполнять роль, к которой я не привык, я должен был начинать прессинг. Испытываю огромное уважение и восхищение тем, чего он добивается от своих игроков», — сказал Суарес в интервью для ФИФА.

Суарес играл под руководством Энрике в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.

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