Отстранённый от судейства Владислав Безбородов устроился на работу в школу «Зенита»

Арбитр ФИФА Владислав Безбородов, который в сезоне-2024/2025 был отстранён от судейства, получил должность в структуре школы петербургского «Зенита».

На этой неделе стало известно, что Безбородов был выведен из списка арбитров РПЛ.

«Я слышал от директора спортивной школы «Зенит», — это городская школа — что Безбородов работает в её структуре. Кем именно и другие подробности не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.

В начале ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025. Арбитр нарушил статьи 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Ранее пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».