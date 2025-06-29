«Высочайшего уровня нападающий». Григорян сделал неочевидный выбор лучшего форварда РПЛ

Футбольный телеэксперт и тренер Александр Григорян назвал албанского форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку лучшим нападающим Российской Премьер-Лиги. Ранее РПЛ признала Джона Кордобу из «Краснодара» лучшим футболистом на данной позиции.

«Я бы назвал лучшим нападающим чемпионата Даку. Я именно говорю о совокупности качеств. У Кордобы два-три на высочайшем уровне, а у Даку нет ни одного качества на четыре — все на пятёрку. Он высочайшего уровня нападающий», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.