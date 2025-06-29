Стало известно, почему Моуринью хочет подписать 35-летнего Уокера в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью желает пригласить в клуб 35-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, поскольку считает, что футболист идеально подойдёт под его игровую модель. Об этом сообщает A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский специалист хочет использовать англичанина на правом фланге при расположении «Фенербахче» в три защитника и переводить его на позиции правого вингера в случаях, когда это необходимо.

Контракт Уокера с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года. Защитник играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с манкунианцами Уокер шесть раз становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Ранее СМИ сообщали, что турецкий гранд ведёт переговоры с Уокером о переходе.

Материалы по теме Официально «Милан» объявил об уходе из клуба шестикратного чемпиона Англии Кайла Уокера

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком: