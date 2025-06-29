Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Моуринью хочет подписать 35-летнего Уокера в «Фенербахче»

Стало известно, почему Моуринью хочет подписать 35-летнего Уокера в «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью желает пригласить в клуб 35-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, поскольку считает, что футболист идеально подойдёт под его игровую модель. Об этом сообщает A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский специалист хочет использовать англичанина на правом фланге при расположении «Фенербахче» в три защитника и переводить его на позиции правого вингера в случаях, когда это необходимо.

Контракт Уокера с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года. Защитник играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с манкунианцами Уокер шесть раз становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Ранее СМИ сообщали, что турецкий гранд ведёт переговоры с Уокером о переходе.

Материалы по теме
Официально
«Милан» объявил об уходе из клуба шестикратного чемпиона Англии Кайла Уокера

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android