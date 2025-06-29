Симоне Индзаги: считаю Гвардиолу лучшим тренером, его карьера говорит сама за себя

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги высказался о Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити», в преддверии очной встречи в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Игра состоится 1 июля.

«Я ценю его, будет приятно играть с «Сити» и увидеть Пепа. Я считаю его лучшим тренером, его карьера говорит сама за себя. И, несмотря на это, он всегда старается совершенствоваться. Я видел, как «Сити» играет в фантастический футбол на этом турнире. Для меня большая честь сыграть с ними. Такие матчи заставляют нас расти. Мы говорили с первого дня, что попасть в топ-16 будет сложно, но я нашёл замечательную команду», — приводит слова Индзаги Marca.