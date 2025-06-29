Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаги: считаю Гвардиолу лучшим тренером, его карьера говорит сама за себя

Симоне Индзаги: считаю Гвардиолу лучшим тренером, его карьера говорит сама за себя
Комментарии

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги высказался о Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити», в преддверии очной встречи в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Игра состоится 1 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я ценю его, будет приятно играть с «Сити» и увидеть Пепа. Я считаю его лучшим тренером, его карьера говорит сама за себя. И, несмотря на это, он всегда старается совершенствоваться. Я видел, как «Сити» играет в фантастический футбол на этом турнире. Для меня большая честь сыграть с ними. Такие матчи заставляют нас расти. Мы говорили с первого дня, что попасть в топ-16 будет сложно, но я нашёл замечательную команду», — приводит слова Индзаги Marca.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Индзаги приготовил сюрприз для Гвардиолы
«Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль». Индзаги приготовил сюрприз для Гвардиолы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android