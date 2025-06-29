«Бавария» не смогла вылететь в Майами на матч с «Фламенго» из-за грозы — Кох
Поделиться
«Баварии» из-за грозового фронта не удалось вылететь из Орландо в Майами, где сегодня, 29 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Фламенго». Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В субботу, 28 июня, из-за штормового предупреждения была приостановлена другая игра 1/8 финала соревнования между «Бенфикой» и «Челси» (1:4).
Команды будут играть на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Интер Майами», которые также сыграют сегодня.
Материалы по теме
Самые большие стадионы мира:
Комментарии
- 29 июня 2025
-
11:51
-
11:46
-
11:39
-
11:35
-
11:34
-
11:28
-
11:24
-
11:17
-
11:10
-
11:04
-
10:55
-
10:49
-
10:46
-
10:46
-
10:35
-
10:27
-
10:24
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:09
-
10:04
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:41
-
09:40
-
09:40
-
09:37
-
09:30
-
09:29
-
09:26