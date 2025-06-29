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Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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«Бавария» не смогла вылететь в Майами на матч с «Фламенго» из-за грозы — Кох

«Бавария» не смогла вылететь в Майами на матч с «Фламенго» из-за грозы — Кох
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«Баварии» из-за грозового фронта не удалось вылететь из Орландо в Майами, где сегодня, 29 июня, состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Фламенго». Об этом сообщает журналист Максимилиан Кох в соцсети Х (ранее Twitter).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В субботу, 28 июня, из-за штормового предупреждения была приостановлена другая игра 1/8 финала соревнования между «Бенфикой» и «Челси» (1:4).

Команды будут играть на стадионе «Хард Рок». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Интер Майами», которые также сыграют сегодня.

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