РФС признал Батракова лучшим молодым футболистом России в сезоне‑2024/2025

Российский футбольный союз (РФС) признал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим молодым футболистом страны по итогам сезона-2024/2025.

В прошедшем сезоне 20-летний Батраков провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. В ноябре 2024 года впервые был вызван в национальную команду России и сыграл за неё уже пять матчей, в которых забил два гола.

Батраков также победил в голосовании «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» от «Чемпионата».

«Локомотив» в минувшем сезоне МИР РПЛ занял шестое место, набрав 53 очка в 30 турах. Победу в чемпионате одержал «Краснодар».