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«Милан» объявил об уходе нападающего из клуба

«Милан» объявил об уходе нападающего из клуба
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«Милан» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об уходе из клуба 27-летнего форварда
Тэмми Абрахама, выступавшего в составе «россонери» на правах аренды.

«Двузначные цифры по голам и полная отдача на протяжении каждой минуты! Спасибо, Тэмми», — написано в заявлении итальянского гранда.

Английский нападающий был арендован «Миланом» у «Ромы» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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