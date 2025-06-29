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РФС объявил имя лучшего тренера России в минувшем сезоне

РФС объявил имя лучшего тренера России в минувшем сезоне
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Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар», признан лучшим тренером России в сезоне-2024/2025 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Под руководством 41-летнего специалиста «быки» стали чемпионами России в минувшем сезоне. Команда Мусаева набрала 67 очков в 30 турах.

«Мурад Мусаев – лучший тренер России по итогам сезона-2024/2025. Мурад Олегович привёл «Краснодар» к первым в истории золотым медалям чемпионата России», — говорится в сообщении.

41-летний тренер вернулся в «Краснодар» в марте 2024 года. До этого, с октября 2021 года, Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». С 2018 по 2021 год российский специалист также занимал должность главного тренера «быков».

Ранее Мусаев был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 на премии Winline «Герои РПЛ».

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