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РФС назвал лучшую команду России по итогам сезона-2024/2025

РФС назвал лучшую команду России по итогам сезона-2024/2025
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Российский футбольный союз (РФС) признал «Краснодар» лучшей командой России по итогам сезона-2024/2025.

«Краснодар» – лучшая команда России по итогам сезона-2024/2025. Клуб из Краснодара вошёл в число избранных, выигрывавших Мир РПЛ. Бюро исполкома РФС утвердило лучших в номинациях», — говорится в сообщении в телеграм-канале РФС.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории выиграл Российскую Премьер-лигу. «Быки» набрали 67 очков в 30 турах и обошли петербургский «Зенит», ставший вторым. На протяжении последних шести лет команда из Санкт-Петербурга выигрывала РПЛ. Третьим финишировал московский ЦСКА, четвёртым — «Спартак», пятым — «Динамо».

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