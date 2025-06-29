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Стал известен лучший футболист сезона-2024/2025 по версии РФС

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) назвало колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим игроком сезона-2024/2025.

«Кордоба – лучший футболист России по итогам сезона-2024/2025. Джон – один из лидеров «Краснодара». Он провёл 30 матчей за клуб, забил 13 мячей и отдал семь голевых передач», — говорится в сообщении в телеграм-канале РФС.

Нынешнее трудовое соглашение Кордобы с «Краснодаром» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Ранее Кордоба был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ».

По итогам сезона-2023/2024 лучшим футболистом РПЛ стал Константин Тюкавин из московского «Динамо».