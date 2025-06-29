Игрок «ПСЖ» Дуэ: Месси будет вдохновлять людей и через 50 лет

19-летний вингер «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси в преддверии очной встречи в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025 года. Матч состоится сегодня, 29 июня. Начало — в 19:00 мск.

«Он сотворил историю и является одним из величайших игроков в футболе. Он игрок, который вдохновлял меня, когда я был ребёнком, и который будет вдохновлять людей и через 20, 30, 50 лет, это точно», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата США 38-летний аргентинец провёл 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС в 2025 году.