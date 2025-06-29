РФС назвал 33 лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2024/2025

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список 33 лучших футболистов сезона-2024/2025, сообщается в телеграм-канале организации.
Фото: Пресс-служба РФС
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).
Правые защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гаич (ЦСКА).
Правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»).
Левые центральные защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).
Левые защитники: Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Лукас Оласа («Краснодар»).
Правые полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо»), Луис Энрике («Зенит»), Жоао Батчи («Краснодар»).
Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»).
Левые центральные полузащитники: Алексей Батраков, («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов («Динамо»).
Левые полузащитники: Маркиньос («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Бителло («Динамо»).
Правые нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»).
Левые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»).