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РФС назвал 33 лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2024/2025

РФС назвал 33 лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2024/2025
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Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило список 33 лучших футболистов сезона-2024/2025, сообщается в телеграм-канале организации.

Фото: Пресс-служба РФС

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Евгений Латышонок («Зенит»).

Правые защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Илья Самошников («Локомотив»), Милан Гаич (ЦСКА).

Правые центральные защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Нино («Зенит»).

Левые центральные защитники: Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша (ЦСКА), Диего Коста («Краснодар»).

Левые защитники: Мойзес (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Лукас Оласа («Краснодар»).

Правые полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо»), Луис Энрике («Зенит»), Жоао Батчи («Краснодар»).

Правые центральные полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит»), Александр Черников («Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо»).

Левые центральные полузащитники: Алексей Батраков, («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Данил Глебов («Динамо»).

Левые полузащитники: Маркиньос («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»), Бителло («Динамо»).

Правые нападающие: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Лусиано Гонду («Зенит»).

Левые нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Мирлинд Даку («Рубин»), Манфред Угальде («Спартак»).

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