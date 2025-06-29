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Стало известно, сколько «Челси» может заплатить за трансфер чемпиона мира Мартинеса

Стало известно, сколько «Челси» может заплатить за трансфер чемпиона мира Мартинеса
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«Челси» может подписать 32-летнего вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса за £ 45 млн (€ 52,6 млн). Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, в бирмингемском клубе смирились с продажей чемпиона мира в составе сборной Аргентины с целью соответствовать финансовым правилам английской Премьер-лиги. В свою очередь, лондонский клуб находится в поисках нового основного голкипера. При этом конкуренцию в борьбе за Мартинеса им может составить «Манчестер Юнайтед».

Эмилиано Мартинес подписал контракт с «Астон Виллой», перейдя из «Арсенала» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за это время аргентинец пропустил 61 мяч. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.

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