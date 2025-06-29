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Главный тренер «Црвены Звезды» оценил потенциал Наира Тикнизяна

Главный тренер «Црвены Звезды» оценил потенциал Наира Тикнизяна
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Главный тренер сербской «Црвены Звезды» Владан Милоевич высказался о новичке клуба Наире Тикнизяне, перешедшем из московского «Локомотива».

«Наир — игрок очень высокого уровня. Мы много изучали его игру и рады, что он присоединился к нам. У него ещё есть большой потенциал. Нам был необходим качественный левый защитник, так что, я надеюсь, он покажет хорошую игру, как он это делал в России», — сказал Милоевич в эфире «Матч ТВ».

«Црвена Звезда» объявила о трансфере футболиста сборной Армении 22 июня. Сообщалось, что Тикнизян заключил со своим новым клубом контракт на три года. В составе «Црвены Звезды» защитник будет выступать под номером 71.

В минувшем сезоне на счету Наира Тикнизяна 33 встречи за «Локомотив» во всех турнирах. В них футболист отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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