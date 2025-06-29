«Челси» может заработать несколько миллионов на трансфере «Ливерпуля» — Mirror

«Челси» может заработать на потенциальном трансфере центрального защитника Марка Гехи из «Кристал Пэлас» в «Ливерпуль». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, при продаже английского футболиста в «Кристал Пэлас» в 2021 году «синие» включили в его контракт пункт о получении прибыли в 20% с его возможного трансфера в будущем. «Ливерпуль» активно проявляет интерес к 24-летнему игроку. Подчёркивается, наиболее вероятно, что «орлы» продадут Гехи мерсисайдцам за £ 40 млн (€ 46,8 млн). В таком случае «Челси» заработает £ 8 млн (€ 9,3 млн).

Гехи является воспитанником «синих». В составе основной команды лондонского клуба он принял участие в двух матчах.

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