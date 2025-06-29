Игрок «Баварии» Станишич: южноамериканские клубы меня удивили, они знают все трюки

Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич высказался о выступлении клубов из Южной Америки на клубном чемпионате мира — 2025, проходящем в США.

«Многие южноамериканские команды меня удивили. Мы, европейцы, очевидно, считаем, что у нас лучшие клубы и лучший футбол. Южноамериканские команды борются за каждый мяч и знают все трюки, которые есть в учебниках. Это впечатляет», — приводит слова Станишича Bayerm & Germany со ссылкой на TNT Sport.

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Бавария» сыграет с бразильским «Фламенго». Встреча состоится сегодня, 29 июля. Начало игры запланировано на 23:00 мск.