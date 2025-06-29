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Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Игрок «Баварии» Станишич: южноамериканские клубы меня удивили, они знают все трюки

Игрок «Баварии» Станишич: южноамериканские клубы меня удивили, они знают все трюки
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Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич высказался о выступлении клубов из Южной Америки на клубном чемпионате мира — 2025, проходящем в США.

«Многие южноамериканские команды меня удивили. Мы, европейцы, очевидно, считаем, что у нас лучшие клубы и лучший футбол. Южноамериканские команды борются за каждый мяч и знают все трюки, которые есть в учебниках. Это впечатляет», — приводит слова Станишича Bayerm & Germany со ссылкой на TNT Sport.

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира «Бавария» сыграет с бразильским «Фламенго». Встреча состоится сегодня, 29 июля. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Календарь КЧМ-2025
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Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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