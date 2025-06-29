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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут побороться за вратаря из Лиги 1 — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут побороться за вратаря из Лиги 1 — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проявляют интерес к 25-летнему вратарю «Ниццы» Марцину Булке. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, французский клуб оценивает польского голкипера в € 20-25 млн. Отмечается, что «синие» рассматривают возможность покупки Булки, поскольку ранее он выступал за их молодёжные команды, что по правилам английской Премьер-лиги делает его «доморощенным» игроком.

В минувшем сезоне вратарь «Ниццы» принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение Булки с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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