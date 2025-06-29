«Балтика» объявила о переходе марокканского футболиста с опытом игры за «Леганес»

Калининградская «Балтика» пополнила состав марокканским полузащитником Айманом Муридом, сообщается в телеграм-канале клуба.

Муриду 25 лет, он выступал за клуб «Юнион Турга» из чемпионата Марокко. Контракт с игроком рассчитан до 5 июня 2029 года.

«Мурид является воспитанником футбольной академии имени Мухаммеда VI. Летом 2018 года полузащитник перебрался в Европу, пополнив молодёжный состав испанского клуба «Леганес». В январе 2019 года он дебютировал за «Леганес B» в четвёртом дивизионе чемпионата Испании, а в сентябре того же года забил свой первый гол. 17 декабря он впервые сыграл за основной состав, выйдя в Королевском кубке против «Андорры».

Летом 2020 года Айман подписал контракт с «Леганесом», но уже осенью отправился в аренду в марокканский клуб «Шабаб Мохаммедия», за который дебютировал в высшей лиге. С июля 2022-го Айман выступал за ФК «Юнион Турга», где провёл 80 матчей, отметился одним забитым мячом и отдал пять результативных передач», — говорится в сообщении.