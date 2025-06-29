Андрей Аршавин: главный трансфер для «Рубина» — удержать Даку

Заместитель председателя правления по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективах «Рубина», а также поделился мыслями о необходимости сохранить в составе нападающего Мирлинда Даку. Ранее стало известно, что переход албанца в «Зенит» сорвался.

«Рубин» может претендовать на третье-четвёртое место. Если они усилятся в каждой линии, то станут вровень второго эшелона команд. Главный трансфер для них — удержать Даку. На его место кого ни покупай — наконечника не будет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.