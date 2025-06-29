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Экс-президент «Атлетика»: «Барселона» перестала быть уникальной и отошла от ценностей

Экс-президент «Атлетика»: «Барселона» перестала быть уникальной и отошла от ценностей
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Бывший президент «Атлетика» Бильбао Айтор Элизеги подверг критике руководство «Барселоны», намеревающееся приобрести нападающего баскского клуба Нико Уильямса.

«Барса» очень далека от ценностей, которая она представляла в своё время. «Барселона» перестала быть уникальной. Она довольно далека от той, которую мы все помним. Нико приехал сюда ребёнком, мы его воспитали. Когда он показывает, что не хочет быть в «Атлетике», это больно», — приводит слова Элизеги Marca.

Ранее СМИ сообщали о готовности «Барселоны» заплатить «Атлетику» сумму отступных за Уильямса в размере € 58-62 млн. Однако у клубов существуют разногласия, поскольку команда из Бильбао настаивает, чтобы сине-гранатовые перевели все денежные средства сразу, в то время как «блауграна» хочет отдавать их частями.

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