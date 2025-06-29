Защитник «Спартака» Абена близок к переходу в турецкий «Газиантеп» — Будак

Защитник «Спартака» Миэнти Абена близок к переходу в турецкий «Газиантеп», сообщает журналист Али Будак на странице в социальной сети Х.

По данным журналиста, 30-летний центральный защитник из Суринама согласовывает последние детали контракта с турецким клубом, в ближайшее время Абена пройдёт медосмотр.

Абена перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» минувшим летом. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

В минувшем сезоне Абена провёл 12 матчей за «Спартак» в РПЛ и Кубке России.