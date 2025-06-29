«Спартак» обыграл «Торпедо» в первом товарищеском матче на летнем сборе

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Торпедо» в товарищеском матче на летнем сборе.

Встреча в Тарасовке (Московская область) завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых, в составе которых голы забили Роман Зобнин (34-я минута, пенальти), Маркиньос (46) и Эсекьель Барко (75). У автозаводцев отличился Ираклий Манелов (45).

В минувшем сезоне МИР РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место в турнирной таблице. «Торпедо», которое возглавляет тренер Олег Кононов, стало вторым в Мелбет Первой лиге и в следующем сезоне также сыграет в элитном дивизионе чемпионата России.