«Спартак» обыграл «Торпедо» в первом товарищеском матче на летнем сборе
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Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Торпедо» в товарищеском матче на летнем сборе.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Зобнин – 35' 1:1 Манелов – 45' 2:1 Маркиньос – 47' 3:1 Барко – 75'
Встреча в Тарасовке (Московская область) завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых, в составе которых голы забили Роман Зобнин (34-я минута, пенальти), Маркиньос (46) и Эсекьель Барко (75). У автозаводцев отличился Ираклий Манелов (45).
В минувшем сезоне МИР РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место в турнирной таблице. «Торпедо», которое возглавляет тренер Олег Кононов, стало вторым в Мелбет Первой лиге и в следующем сезоне также сыграет в элитном дивизионе чемпионата России.
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