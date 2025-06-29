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Тэмми Абрахам отклонил предложение «Зенита» — журналист Скира

Тэмми Абрахам отклонил предложение «Зенита» — журналист Скира
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам ответил отказом на предложение о переходе в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио поделился информацией, что сине-бело-голубые предложили римскому клубу € 20 млн за 27-летнего футболиста. Подчёркивается, что самому Абрахаму был предложен трёхлетний контракт с заработной платой в € 5 млн за сезон.

В минувшем сезоне форвард выступал в составе «Милана» на правах аренды. За этот период он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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