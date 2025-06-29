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Месси стал лидером группового этапа клубного ЧМ по атакующей статистике

Месси стал лидером группового этапа клубного ЧМ по атакующей статистике
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси — лидер группового этапа клубного чемпионата мира в США по передачам в штрафную и продвижению мяча, сообщает статистический портал Opta.

За три матча группы А с «Аль-Ахли», «Палмейрасом» и «Порту» Месси совершил 15 передач в штрафную и 36 продвижений мяча. В сумме в активе 38-летнего аргентинца 51 атакующее действие, он лидер клубного ЧМ на групповом этапе по этому показателю.

«Интер Майами» занял второе место в группе А, набрав пять очков. Первым в квартере стал «Палмейрас».

Сегодня, 29 июня, «Интер Майами» Месси встретится с «Пари Сен-Жермен» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

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